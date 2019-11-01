صحيفة: التوسع التركي يقوّض الأمن الإقليمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019

Advertisements أنقرة - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إنه بعد قتل وتشريد الآلاف من الشمال السوري، تحت وطأة العملية العسكرية التي شنتها تركيا، بدأت أنقرة في فرض نفوذها على هذه المنطقة السورية، في انتهاك سافر وفجّ للسيادة السورية.



ونبهت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الجمعة تابعها "الخليج 365" الى ان كافة المعطيات أشارت منذ بداية العملية العسكرية التركية إلى أن أهدافها تتنافى مع ادعاءات أنقرة محاربة الإرهاب، لاسيما أن هذه العملية تسببت في هروب المئات من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي من السجون.

ومضت فكيف لدولة تسهّل من مهمة هروب العناصر الإرهابية أن تتشدّق بأنها تحارب الإرهاب؟! وخلصت الى ان اللافت في الأمر أن مخططات أردوغان تهدد بإحياء ذئاب داعش المنفردة من جديد في المنطقة والعالم، فوفقاً للمعلومات المتواترة من الداخل السوري، فإن قوات سوريا الديمقراطية تحتجز نحو خمسة آلاف عنصر من داعش، بالإضافة إلى ألف أجنبي من أكثر من 55 دولة أخرى، لذا يتوجب على الجميع التصدي بقوة لمثل هذه المخططات، فالتوسع التركي يقوّض الأمن الإقليمي.