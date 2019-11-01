الغواصون في كوريا الجنوبية عثروا على حطام طائرة هليكوبتر سقطت في البحر

حدّد غواصون من خدمة الإنقاذ في ​كوريا الجنوبية​، موقع طائرة "هليكوبتر" من طراز "​إيرباص​" سقطت في البحر وعلى متنها سبعة أشخاص، قبالة سواحل جزر دوكدو المتنازَع عليها مع ​اليابان​.

ولفتت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إلى أنّه "تمّ العثور على جثّة قريبًا من الحطام".

وفي وقت سابق، ذكر مسؤول في إدارة الإطفاء، أنّ "الهليكوبتر" كانت تقلّ مصابًا إلى المستشفى عندما سقطت في البحر بعد دقيقتين من إقلاعها قبالة سواحل دوكدو"، مبيّنًا أنّ "رجال الإنقاذ يحاولون انتشال الصندوق الأسود والتسجيل الصوتي للطائرة لمعرفة سبب سقوطها".

من جهتها، أعلنت "إيرباص" في بيان، "أنّنا نعلم أنّ طائرة من طراز "إتش225" تابعة لمركز 119 للإنقاذ في كوريا الجنوبية تعرّضت لحادث"، مركّزةً على "أنّنا مستعدّون لتقديم المساعدات التقنيّة كافّة لعميلنا والسلطات إذا تطلّب الأمر".