الحكم بالاعدام بحق المتهم بقتل الديبلوماسية البريطانية

أصدرت ​محكمة​ جنايات ​جبل لبنان​ برئاسة القاضي محمد وسام المرتضى اليوم حكمها في قضية اغتصاب وقتل الدبلوماسية البريطانية ريبيكا دايك التي وقعت بتاريخ 16/12/2017، بانزال عقوبة ​الاعدام​ بالمتهم طارق سمير حويشه.

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