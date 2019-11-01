صادق النابلسي: إما حكومة من دون حزب الله وإما الفوضى

رأى الشيخ ​صادق النابلسي​ في خطبة الجمعة أننا "أمام مرحلة شديدة السيولة والخطورة ونحن نواجه قراراً أمريكياً سعودياً إماراتياً إسرائيلياً ب​تفجير​ البلد أمنياً واقتصادياً واجتماعياً.والهدف من وراء ذلك إعادة صياغة التوازنات من جديد واستنزاف ​المقاومة​ والتضييق عليها ومحاصرتها في بيئتها الشيعية واللبنانية".

وأضاف "إن إستقالة رئيس ​الحكومة​ سعد ​الحريري​ كشفت اللعبة الخارجية التي تريد إزاحة ​حزب الله​ وحلفائه تحت ذريعة حكومة تكنوقراط لا يكون موجوداً فيها ، تُنجز مجموعة من الإجراءات السريعة ، أهمها ​ترسيم الحدود​ والبرية والبحرية مع كيان العدو تحت مظلة ​الأمم المتحدة​ ، وإقفال ما يسمى بالمعابر غير الشرعية مع سورية ، وخصخصة ​القطاع العام​ وتحديداً ​الطاقة​ و​الاتصالات​ ، وعندها سيتم ضخ الأموال من ​الامارات​ و​السعودية​ لمواكبة الحكومة الجديدة في تدابيرها ليقال للناس هذه هي الحكومة المنقذة".

وقال: "إن الجماهير المخلصة التي اسُتعملت كوقود في هذه اللعبة مصابة اليوم بخيبة أمل كبيرة ، ومَن جفف ​الدولار​ وأخرجه مِن البلد ، ومَن أقفل ​المصارف​ ، ومَن افتعل أزمة ​البنزين​ و​القمح​ يستكمل لعبته لدفع البلاد إلى الانهيار التام ، ف​القاعدة​ عند هؤلاء إما حكومة من دون حزب الله وإما الفوضى".