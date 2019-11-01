صادق النابلسي: إما حكومة من دون حزب الله وإما الفوضى

رأى الشيخ صادق النابلسي في خطبة الجمعة أننا "أمام مرحلة شديدة السيولة والخطورة ونحن نواجه قراراً أمريكياً سعودياً إماراتياً إسرائيلياً بتفجير البلد أمنياً واقتصادياً واجتماعياً.والهدف من وراء ذلك إعادة صياغة التوازنات من جديد واستنزاف المقاومة والتضييق عليها ومحاصرتها في بيئتها الشيعية واللبنانية".
وأضاف "إن إستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري كشفت اللعبة الخارجية التي تريد إزاحة حزب الله وحلفائه تحت ذريعة حكومة تكنوقراط لا يكون موجوداً فيها ، تُنجز مجموعة من الإجراءات السريعة ، أهمها ترسيم الحدود والبرية والبحرية مع كيان العدو تحت مظلة الأمم المتحدة ، وإقفال ما يسمى بالمعابر غير الشرعية مع سورية ، وخصخصة القطاع العام وتحديداً الطاقة والاتصالات ، وعندها سيتم ضخ الأموال من الامارات والسعودية لمواكبة الحكومة الجديدة في تدابيرها ليقال للناس هذه هي الحكومة المنقذة".
وقال: "إن الجماهير المخلصة التي اسُتعملت كوقود في هذه اللعبة مصابة اليوم بخيبة أمل كبيرة ، ومَن جفف الدولار وأخرجه مِن البلد ، ومَن أقفل المصارف ، ومَن افتعل أزمة البنزين والقمح يستكمل لعبته لدفع البلاد إلى الانهيار التام ، فالقاعدة عند هؤلاء إما حكومة من دون حزب الله وإما الفوضى".
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