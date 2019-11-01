عطالله نصح جعجع بتغيير فريقها القانوني: "من ليس لديه ما يخفيه فليُبادر"

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​جورج عطالله​، ردًّا على بيان عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة ​ستريدا جعجع​، إلى أنّه "يبدو أنّ جعجع قد فاتها أنّ التصريح عن الممتلكات لدى ​المجلس الدستوري​ شيء ورفع ​السرية المصرفية​ شيء آخر".

وأوضح في تعليق علاى مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "لذلك، أنصحها بتغيير فريقها القانوني، ونحن على استعداد لمساعدتها بدلًا منه. ومَن ليس لديه ما يخفيه... فليُبادر".

وكان قد أوضح مكتب جعجع، ردًّا على دعوة عطالله لها لرفع السرية المصرفية عن حساباتها، أنّ "جعجع ومنذ انتخابها نائبًا في العام 2005 ومن ثمّ في العام 2009، أفصحت عن كلّ ممتلكاتها وأموالها المنقولة وغير المنقولة في لبنان والخارج لدى المجلس الدستوري عملًا بقانون "الإثراء غير المشروع"، ومن ضمنها رفع السرية المصرفية عن كلّ حساباتها".