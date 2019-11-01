الجيش: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية اليوم وأطلق صفارات الإنذار

كشفت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - ​مديرية التوجيه​، أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 1 تشرين الثاني 2019 الساعة 5:55، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالى 100 متر ولمدّة 5 دقائق، وأقدم عناصره على التكلم باللغة العبرية عبر مكبرات الصوت، وإطلاق صفارات الإنذار".

وأوضحت في بيان، أنّه "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".