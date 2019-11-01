بري عرض اخر التطورات والمستجدات مع عدد من النواب والوزراء

عرض رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ اخر التطورات والمستجدات السياسية فاستقبل على التوالي في مقر الرئاسة الثانية في ​عين التينة​ وبعيدا عن الاعلام نائب رئيس مجلس النواب ​ايلي الفرزلي​، ثم رئيس حزب ​الحوار الوطني​ النائب ​فؤاد مخزومي​، الوزير السابق ​غازي العريضي​، النائب السابق ​ناصر قنديل​، والوزير السابق ​كريم بقرادوني​.

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