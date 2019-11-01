بري عرض اخر التطورات والمستجدات مع عدد من النواب والوزراء

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري اخر التطورات والمستجدات السياسية فاستقبل على التوالي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وبعيدا عن الاعلام نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، ثم رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي، الوزير السابق غازي العريضي، النائب السابق ناصر قنديل، والوزير السابق كريم بقرادوني.
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