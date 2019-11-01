الجيش: 6 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت حرمة الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت بتاريخ 31 تشرين الأول 2019 الساعة 9:35، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا، زحلة، المتن، البقاع الغربي والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:25 من فوق بلدة علما الشعب".
وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 12:10، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:50 من فوق البحر مقابل بلدة الناقورة"، لافتةً إلى أنّ "عند الساعة 16:50، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 1 تشرين الثاني 2019 الساعة 1:50 من فوق البلدة المذكورة".
وبيّنت القيادة أنّ "عند الساعة 19:50، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 23:00 من فوق بلدة عيترون"، مشيرةً إلى أنّ "عند الساعة 20:05، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 1 تشرين الثاني 2019 الساعة 2:15 من فوق البحر مقابل بلدة الناقورة".
وذكرت أنّ "عند الساعة 21:15، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 1 تشرين الثاني 2019 الساعة 1:30 من فوق البلدة المذكورة".
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