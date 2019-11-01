النشرة: طائرة استطلاع إسرائيلية حلقت فوق مزارع شبعا وصولا حتى تخوم قرى العرقوب

ذكر مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، أنّ "طائرة استطلاع إسرائيلية نوع "M.K" دون طيار، حلّقت فوق ​مزارع شبعا​ وصولًا حتّى تخوم قرى ​العرقوب​ المحرّرة، ونفّذت طلعات استكشافيّة بشكل دائري وعلى علو متوسّط فوق المنطقة".

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