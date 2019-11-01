أقفل أصحاب محال الخليوي في عكار مكتب شركة "ألفا" بعد مفرق ​منيارة​ إحتجاجا على تسليم المعتمد لدى الشركة بطاقات التشريج 25 دولارا للمواطنين ب 38,500 ألف ليرة ولأصحاب محال الخليوي ب 47 ألفا بحجة فرق ​الدولار​، مطالبين بتسعيرة موحدة وبالليرة اللبنانية.

مع العلم أن مكتب الشركة شهد اليوم إزدحاما لشراء بطاقات التشريج.

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كانت هذه تفاصيل خبر إقفال مكتب ألفا في منيارة والمحتجون يطالبون بتسعيرة موحدة للبطاقات بالليرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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