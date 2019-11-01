القوى الامنية اقفلت الطرق المؤدية الى القصر الجمهوري تزامنا مع وجود محتجين عند مستديرة الصياد

افادت معلومات صحافية بان "​القوى الامنية​ اقفلت الطرق المؤدية الى ​القصر الجمهوري​، تزامنا مع وجود محتجين على طريق القصر عند ​مستديرة الصياد​، مما ادى الى ​زحمة سير​ خانقة في المنطقة".

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