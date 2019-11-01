اندلاع حريق جديد في جنوب كاليفورنيا









اسماء السيد - لوس انجليس: اندلع حريق جديد ليل الخميس الى الجمعة في منطقة فنتورا بولاية كاليفورنيا حيث يكافح آلاف الاطفائيين منذ عدة أيام 12 حريقا.

وبحسب الاطفائيين في هذه المنطقة الواقعة جنوب الولاية فان "حريق ماريا" اندلع في وقت متأخر من مساء الخميس ويهدد قريتين زراعيتين صغيرتين وأدى حتى الان الى اجلاء أكثر من سبعة آلاف شخص ودمر الفي هكتار.

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وتشهد المنطقة ذاتها حريقين آخرين هما "هيل سايد فاير" في سان بيرناردينو و"46 فاير" في منطقة ريفر سايد. ويكافح الاطفائيون الحريقين مدعومين بوسائل جوية مهمة.

وفي الكثير من الحالات تم اخلاء أحياء بأكملها من باب الاحتياط، وقد نجحت تلك الجهود في منع وقوع أي وفيات رغم التهام ألسنة النار آلاف الهكتارات وعشرات المباني.

وعادة ما يخلف موسم الحرائق اضرارا في كاليفورنيا، لكن وتيرتها تسارعت بشكل واضح في السنوات الاخيرة. وشهدت هذه الولاية في نوفمبر 2018 حريق "كامب فاير" الذي اعتبر أحد أشد الحرائق المميتة في تاريخها حيث خلف 86 قتيلا وعشرات آلاف النازحين.