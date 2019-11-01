تمكنت فرقة محاربة المخدرات التابعة لولاية الأمن في مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخص متلبس بحيازة، وترويج المخدرات الصلبة، وذلك على مستوى حي الفضل، وسط مراكش.
إيقاف المتهم مكن من توقيف مزوده الرئيسي، المنحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، إثر كمين أمني، أسفر عن حجز كمية إضافية من مخدر الكوكايين على شكل لفافات معدة للبيع.
وأضافت مصادر الموقع، أن الحملة الأمنية مكنت من اعتقال أربعة أشخاص آخرين، من بينهم فتاة، من أجل استهلاك المخدرات الصلبة، وتسهيل التعاطي لها، وترويجها.
ووضع الموقوفون الخمسة تحت الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمهم أمام العدالة.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة أمنية تُسقط عصابة ترويج “الكوكاين” في مراكش بينهم فتاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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