تستضيف مدينة العرائش أكثر من 200 فنان من حول العالم، للمشاركة في الدورة الثامنة من المهرجان الدولي لتلاقح الثقافات، الذي انطلق، أول أمس الأربعاء.
وتشارك في المهرجان عدة فرق من 10 دول من مختلف القارات، هي العراق، وفلسطين، والجزائر، واسبانيا، ومقدونيا، وكولومبيا، وكندا وفرنسا، والمغرب .
وصرح عبد الرحمان الينجيري، مدير المهرجان لـ”اليوم24″، أن الدورة الحالية للمهرجان تتميز بعروض تعطي قيمة مضافة للمشهد الفني، والثقافي في العرائش، كما أنها اتخذت البيئة موضوعا لها، كونها قضية كونية.
وبدوره صرح محمد عربي كركب، عميد الكلية المتعددة الاختصاصات في العرائش، التي تستضيف المهرجان، أن هذا الحدث مناسبة للطلاب للتعرف على الآخر في جو يسود فيه الحوار.
يذكر أن الدورة الثامنة من المهرجان الدولي لتلاقح الثقافات تمتد إلى غاية، يوم الأحد المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان تلاقح الثقافات..200 فنان من مختلف بقاع العالم في العرائش – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.