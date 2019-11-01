جريمة مروعة.. إلقاء القبض على مغربي قتل شريكته وفر هاربا نحو المغرب

ألقت عناصر الشرطة، صباح أمس الخميس، في ثغر سبتة المحتلة، القبض على مغربي، قتل شريكته في جريمة بشعة، اهتز لها الرأي العام الإسباني.
وحسب وسائل الإعلام الإسبانية، التي نقلت الخبر، بشكل واسع، فإن القيادة العليا للشرطة في مدريد أوردت، أنه تم إلقاء القبض على الرجل، الذي زُعم أنه قتل شريكته، في عقدها الرابع، في ماي الماضي، في مدينة “بارلا” في مدريد.
وأوضحت وسائل الإعلام الإسبانية أن المتهم فر هاربا من إسبانيا، مباشرة بعد ارتكابه الجريمة، مبرزة أن الشرطة علمت، أخيرا، أنه كان في المغرب، وتوجه إلى سبتة المحتلة، حيث ألقي القبض عليه.
يذكر أنه تم اكتشاف الجريمة، في 4 ماي الماضي، بعد اختفاء الضحية، التي كانت تدعى، قيد حياتها، “خوانا”، عن الأنظار، وبعد اتصالات أجراها رئيسها في العمل، دخلت الشرطة على خط القضية.
وبعد تحريات، عثر عناصر الشرطة على الضحية، وهي جثة هامدة، داخل منزلها، بعدما وجه إليها المعني بالأمر عدة طعنات في أنحاء مختلفة من جسدها.
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