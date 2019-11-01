لمواجهة تونس وتنزانيا.. البنزرتي يستدعي ثنائي اتحاد طنجة للمنتخب الليبي

وجه التونسي، فوزي البنزرتي، مدرب منتخب ليبيا الأول لكرة القدم، الدعوة إلى 28 لاعبا للدخول في تجمع إعدادي استعدادا لمباراتي تونس، وتنزانيا، في نونبر الجاري، برسم التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، الكاميرون 2021.
وضمت قائمة 28 لاعبا الثنائي الليبي صالح الطاهر، وزكرياء الهريش، الذي يلعب لاتحاد طنجة، إذ كان فارس البوغاز قد تعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
ويقص البنزرتي، الذي تعاقد معه الاتحاد الليبي قُبيل أيام، شريط مبارياته مع منتخب ليبيا بمواجهة مضيفه المنتخب التونسي، في ملعب رادس في 15 من الشهر الجاري.
ولن يغادر المنتخب الليبي تونس بعد نهاية مباراته أمام “نسور قرطاج”، إذ سيستقبل بعدها بأربعة أيام نظيره التنزاني على أرضية ملعب مصطفى بن جنات في مدينة المنستير التونسية.
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