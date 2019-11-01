"علم أزرق": مناورة جوية دولية في إسرائيل الأسبوع المقبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تبدأ بعد غد، الأحد، مناورة "علم أزرق" العسكرية الجوية الدولية، وسيكون مركزها في قاعدة "عوفدا" الجوية الإسرائيلية في جنوب البلاد.

ووصف بيان صادر عن الناطق العسكري الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المناورة بأنها من "الجيل الخامس"، وهي الأولى من نوعها التي تجري في إسرائيل وبمشاركة طائرات مقاتلة من طراز "إف 35".

وأضاف البيان أن للمناورة "أهمية إستراتيجية عليا وذات تأثير بالغ على سلاح الجو، الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".

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ويشارك في المناورة طواقم جوية من جيوش الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليونان، بطائراتهم، وسيتدربون على سيناريوهات مختلفة والتعاون بينهم، "الذي سيسمح بإجراء تدريب دولي بمستوى عالي، واكتساب خبرة متبادلة، وتعميق تقنيات الطيران وأساليب التحقيق في عمليات عسكرية".

وقال البيان إن هذه المناورة "تشكل فرصة لتعزيز العلاقات بين الدول".

وستتدرب أسلحة الجو المشاركة في المناورة، من خلال عشرات الطلعات الجوية، على "مواجهة تهديدات إطلاق صواريخ أرض – جو والقتال في أراضي العدو".