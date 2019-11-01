قضاء جنوب أفريقيا يلغي قرار تسليم وزير سابق متهم بالفساد لموزمبيق

قال المحامي سامي موديبا، الممثل لموزمبيق، إن محكمة في جنوب أفريقيا ألغت، الجمعة، قرارا بتسليم وزير مالية موزمبيق السابق مانويل تشانج المتهم بالفساد والاحتيال إلى بلده.

وتشانج، الذي طلبت الولايات المتحدة وموزمبيق تسليمه، محتجز في جنوب أفريقيا منذ ديسمبر/كانون الأول، وينفي ارتكاب أي مخالفة.

وكانت السلطات في جنوب أفريقيا قررت في وقت سابق تسليم تشانج، والمطلوب في بلاده ومن الولايات المتحدة في إطار فضيحة فساد ضخمة.

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وقالت لينديوي سيسيولو وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، في تصريحات صحفية، إن وزير المالية السابق في موزمبيق اعتقل في جنوب أفريقيا بناء على طلب من الولايات المتحدة بتهمة التوقيع سرا على العديد من الضمانات غير القانونية تزيد قيمتها على ملياري دولار ما أغرق بلاده في أزمة مالية.

وأضافت سيسيولو أن السلطات في جنوب أفريقيا تلقت طلبا من موزمبيق يفيد بترحيل "تشانج" وتسليمه لها، مشيرة إلى أن حكومة جنوب أفريقيا وافقت على هذا الطلب، وأنه سيتم ترحيله لمحاكمته في بلاده، وهذا أقل شيء يمكن فعله لصالح الجميع.

ومن جانبه، أكد ندفيهو مبايا المتحدث باسم وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا أن الوزارة تلقت طلبا من موزمبيق لتسليم الوزير، تم تقديمه إلى وزارة العدل في جنوب أفريقيا لبحثه.

يذكر أن "تشانج" (63 عاما) مطلوب القبض عليه بتهمة التآمر لارتكاب عملية احتيال إلكترونية، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية وغسل الأموال.