على خطى ترامب.. بولسونارو يلغي اشتراك الحكومة بصحيفة قومية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألغت حكومة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو اشتراكها في واحدة من أبرز صحف البلاد، في فصل جديد من العلاقات المتوترة مع كبرى وسائل الإعلام الوطنية.
وقال بولسونارو، في كلمته الأسبوعية المباشرة على فيسبوك، الخميس "اليوم قررت بموجب صلاحياتي التنفيذية إلغاء الاشتراك في (صحيفة) فوليا، ومن يريد قراءة فوليا يمكنه التوقف في موقف الحافلات في برازيليا لشرائها".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -حليف بولسونارو- ألغى بدوره اشتراكات في صحيفتين تعدان بين الأكبر في الولايات المتحدة، نيويورك تايمز وواشنطن بوست، الأسبوع الماضي.
وكان بولسونارو هاجم وسائل إعلام برازيلية، منها فوليا وتي.في جلوبو ومجلة فيجا، خلال حملته الرئاسية ومنذ توليه الحكم في يناير/كانون الثاني.
وقال "لن ننفق مزيدا من الأموال على صحيفة كتلك.. ومن يقم بنشر إعلانات في فوليا فليكن حذرا".
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