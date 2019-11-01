غارات تركية على مواقع كردية شمالي العراق تقتل 3 أشخاص

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، شن غارات -حسب قولها- على مواقع حزب العمال الكردستاني بمنطقتي جبال قنديل وهفتانين، شمالي العراق.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن الغارات التي تم تنفيذها بطائرات مسلحة مسيرة، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص.
ومن وقت لآخر تشن القوات التركية هجمات ضد حزب العمال الكردستاني داخل تركيا وفي شمال العراق.
وكان العراق حذر تركيا مسبقا من أنه "مهما كانت الظروف والمسوغات فإن عليها وقف القصف على مناطق عراقية، وضرورة احترام السيادة، والتعاون المتبادل لضمان أمن حدود البلدين، لأن انتهاك السيادة العراقية يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني".
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