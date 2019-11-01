رئيس بيلاروسيا يصل إلى الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، الجمعة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة للبلاد.

وكان في استقبال الرئيس البيلاروسي بمطار الرئاسة في أبوظبي الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي.

ورحّب الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بالرئيس البيلاروسي، متبادلا الحديث معه حول عدد من القضايا المتعلقة بالعلاقات بين الدولتين الصديقتين.

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وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التقى في أبريل/نسيان الماضي رئيس بيلاروسيا، على هامش مشاركته على رأس وفد الإمارات في الدورة الثانية لمنتدى "الحزام والطريق للتعاون الدولي" في العاصمة الصينية بكين.





وتناول اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين الدولتين، التي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، في ضوء الحرص المشترك على دفع تلك العلاقات قدما في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتحفيز القطاع الخاص على اكتشاف مزيد من الفرص الاستثمارية والمسارات التي يمكن سلوكها نحو رفع العائد الإيجابي للشراكة البناءة بين الجانبين، بما يعود بالخير على الشعبين الصديقين.