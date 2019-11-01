السفارة البريطانية أعلنت دعم الجيش بمبلغ يصل إلى 25 مليون دولار

أعلنت ​السفارة البريطانية​ في ​لبنان​ أن "المملكة المتحدة ستدعم بمبلغ يصل إلى 25 مليون دولار ​الجيش اللبناني​ خلال 2019-2022، وهو جزء من دعمنا المستمر للمدافع الشرعي الوحيد عن لبنان"، مشيرة الى أن "​القوى الأمنية​ مؤتمنة على الحفاظ على أمن لبنان - بما في ذلك تأمين الحدود، ووقف ​الإرهاب​، وحماية ​الاحتجاجات​ السلمية".

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