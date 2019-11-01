نتانياهو: لا يمكن التعويل على الولايات المتحدة في مواجهة إيران

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أنه "لم يعد ممكنا لبلاده التعويل على ​الولايات المتحدة​ في مواجهة ​إيران​".

وأفادت القناة الإسرائيلية الـ"13"، بأن نتانياهو أكد خلال اجتماع مع وزرائه قبل عدة أسابيع، بأن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لن يتخذ خطوات ملموسة ضد إيران، وبأنه لا يمكن التعويل على تلك ال​سياسة​".

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن "نتانياهو انتقد سياسة ترامب، خاصة تجاه إيران، وتجاهله عدم الرد على إيران، خلال مراسم الاحتفال بخريجي دورة ضباط في ​الجيش الإسرائيلي​.

ولفت نتانياهو خلال تلك الحفلة الى أن "حدة الجرأة الإيرانية في المنطقة تزايدت وتتزايد أكثر فأكثر بسبب عدم الرد على اعتداءاتها"، مشيراً الى أن "إسرائيل سترد بقوة على أي محاولة للمس بها".

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