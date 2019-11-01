ركّز رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، على أنّ "من المؤسف بالنسبة لصانعي السياسة والسياسيين في الولايات المتحدة الأميركية أن يسمحوا بابتزازهم من قبل جماعات الضغط التابعة لمنظمة إرهابية".
وشدّد في تعليق علىى مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "مسؤوليّة الإضرار بالعلاقات الإستراتيجيّة مع أحد حلفاء "حلف شمال الأطلسي- الناتو" تقع على عاتق الّذين يرعون شراكة مع الجماعات الإرهابية". ولفت إلى أنّه "كما ذكر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، فإنّ أيّ محاولة لثني تركيا على مكافحة الإرهاب لاغية وباطلة بالنسبة لنا".
وأكّد ألطون أنّ "تركيا مصمّمة وعازمة على محاربة الإرهاب، ونحن نفعل ذلك لتوفير الأمن لشعبنا وللناس في جميع أنحاء العالم".
يُذكر أنّ يوم الثلثاء الماضي، تبنّى مجلس النواب الأميركي قرارًا يصف المزاعم الأرمنية بخصوص أحداث 1915 بـ"الإبادة الجماعية"، وآخر ينصّ على فرض عقوبات ضدّ تركيا بذريعة تنفيذها عملية "نبع السلام" ضدّ الإرهاب شمالي سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالرئاسة التركية: محاولات ثني عزم تركيا على مكافحة الإرهاب لاغية وباطلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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