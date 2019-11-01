وزير الخزانة الأميركية يجري محادثات في الهند مع تصاعد الضغوط على إيران

أعلن مسؤول في الحكومة الهندية لوكالة "رويترز"، أنّ "وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين، سيجري محادثات مع الزعماء الهنود في نيودلهي اليوم"، ضمن جولة لحشد الدعم في مواجهة البرنامج النووي الإيراني.
وكان قد بدأ منوتشين، برفقة كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، جولة إقليمية في 25 تشرين الأول تشمل السعودية وإسرائيل والإمارات والهند وقطر.
وكانت قد أفادت وزارة الخزانة الأميركية بأنّ "الولايات المتحدة الأميركية وست دول خليجية اتّفقت يوم الأربعاء على فرض عقوبات على 25 من الشركات والبنوك والأفراد المرتبطين بدعم إيران للجماعات المسلّحة".
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