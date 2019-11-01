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وزير الخزانة الأميركية يجري محادثات في الهند مع تصاعد الضغوط على إيران

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أعلن مسؤول في الحكومة ​الهند​ية لوكالة "رويترز"، أنّ "وزير الخزانة الأميركية ​ستيفن منوتشين​، سيجري محادثات مع الزعماء الهنود في ​نيودلهي​ اليوم"، ضمن جولة لحشد الدعم في مواجهة البرنامج النووي ال​إيران​ي.

وكان قد بدأ منوتشين، برفقة كبير مستشاري الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وصهره ​جاريد كوشنر​، جولة إقليمية في 25 تشرين الأول تشمل وإسرائيل والإمارات والهند وقطر.

وكانت قد أفادت ​وزارة الخزانة الأميركية​ بأنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ وست دول خليجية اتّفقت يوم الأربعاء على فرض عقوبات على 25 من الشركات والبنوك والأفراد المرتبطين بدعم إيران للجماعات المسلّحة".

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