اعتقال 11 شخصا بينهم قياديين في "داعش" بعملية أمنية شمال تركيا

أعلنت ​السلطات التركية​، عن اعتقال 11 شخصا في عملية أمنية ضد "​تنظيم داعش​" الإرهابي، في ولاية تشانقيري شمالي البلاد.

وذكرت وسائل إعلام تركية محلية، أن قائمة المعتقلين تضم أحد "الخدام الخاصين" لزعيم التنظيم ​أبو بكر البغدادي​، الذي قتلته قوة خاصة أميركية السبت الماضي في عملية عسكرية في ​محافظة إدلب​ شمال غربي ​سوريا​.

وأفادت السلطات التركية أن العملية الأمنية أسفرت أيضا عن عن اعتقال قياديين آخرين في تنظيم داعش.