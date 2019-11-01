أعلنت السلطات التركية، عن اعتقال 11 شخصا في عملية أمنية ضد "تنظيم داعش" الإرهابي، في ولاية تشانقيري شمالي البلاد.
وذكرت وسائل إعلام تركية محلية، أن قائمة المعتقلين تضم أحد "الخدام الخاصين" لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، الذي قتلته قوة خاصة أميركية السبت الماضي في عملية عسكرية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وأفادت السلطات التركية أن العملية الأمنية أسفرت أيضا عن عن اعتقال قياديين آخرين في تنظيم داعش.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال 11 شخصا بينهم قياديين في "داعش" بعملية أمنية شمال تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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