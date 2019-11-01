أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، أنّه "يتعيّن على كلّ الجهات العمل من أجل التوصّل إلى حلّ سلمي للوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية"، وذلك بعد أحدث تجربة صاروخية أجرتها بيونغ يانغ.
وشدّد خلال إفادة يوميّة على أنّ "الوضع في شبه الجزيرة الكورية بلغ مرحلة حرجة".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية الصين دعت كل الجهات للعمل من أجل التوصل لحل سلمي بشبه الجزيرة الكورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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