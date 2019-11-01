خارجية الصين دعت كل الجهات للعمل من أجل التوصل لحل سلمي بشبه الجزيرة الكورية

أكّد المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الصينية​، قنغ شوانغ، أنّه "يتعيّن على كلّ الجهات العمل من أجل التوصّل إلى حلّ سلمي للوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية"، وذلك بعد أحدث تجربة صاروخية أجرتها ​بيونغ يانغ​.

وشدّد خلال إفادة يوميّة على أنّ "الوضع في شبه الجزيرة الكورية بلغ مرحلة حرجة".