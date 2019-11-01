الآلاف تظاهروا في إسلام أباد للمطالبة باستقالة حكومة خان

تجمّع آلاف المتظاهرين في إسلام أباد، بعد مسيرة استمرّت أيامًا في باكستان، للمطالبة باستقالة حكومة رئيس الوزراء عمران خان. وهذه أوّل حركة احتجاجيّة واسعة ضدّ حكومة عمران خان الّذي وصل إلى السلطة في صيف عام 2018، بعد اقتراع أشارت المعارضة إلى أنّه تمّ التلاعب به.
ويقود "المسيرة من أجل الحرية" (مسيرة أزادي) المولى فضل الرحمن الّذي يقود "جمعية علماء الإسلام" أحد أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد. ويدعو فضل الرحمن خصم خان منذ فترة طويلة، إلى استقالته وتنظيم انتخابات جديدة حرّة ونظاميّة.
وبقيت المدارس مغلقة لليوم الثاني على التوالي في المدينة، بينما تمّ نشر 17 ألف من أفراد قوات الأمن لتجنّب أيّ فلتان.
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