مسؤول روسي: الوقت ليس كافيا لصياغة معاهدة جديدة للحد من الأسلحة النووية مع أميركا

نقلت وكالة "انترفاكس" للأنباء عن المسؤول في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير ليونيتيف، إشارته إلى أنّه "لا يوجد أمام روسيا والولايات المتحدة الأميركية وقت كاف لصياغة معاهدة بديلة لمعاهدة "نيو ستارت" الخاصّة بالحدّ من الأسلحة النووية، قبل انقضاء أجلها في عام 2021".
وأوضح المسؤول أنّ "من الواضح بالفعل أنّ خلال الوقت المتبقي، لن نتمكّن من إنجاز وثيقة بديلة كاملة".
ومعاهدة "نيو ستارت" هي آخر معاهدة كبيرة للحدّ من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وهي تحدّ من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجيّة الّتي يمكن لأكبر قوتَين نوويتَين في العالم نشرها.
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