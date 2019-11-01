محكمة في جنوب إفريقيا ألغت قرارا بتسليم وزير مالية موزامبيق السابق إلى بلده

أعلن المحامي سامي موديبا الممثّل لموزامبيق، أنّ "محكمة في جنوب إفريقيا ألغت قرارًا بتسليم وزير مالية موزامبيق السابق مانويل تشانج، إلى بلده".
وكان قد احتُجز تشانج، في جنوب إفريقيا منذ كانون الأول الماضي، وطلبت الولايات المتحدة الأميركية وموزامبيق بتسليمه، إلّا أنّه نفى ارتكابه أي مخالفة.
واحتجز تشانج، في جنوب أفريقيا منذ ديسمبر كانون الأول، وطلبت الولايات المتحدة وموزامبيق تسليمه، إلا إنه نفى ارتكابه أي مخالفة.
اقرأ المزيد من المشهد العربي| https://almashhadalaraby.com/news/132853
واحتجز تشانج، في جنوب أفريقيا منذ ديسمبر كانون الأول، وطلبت الولايات المتحدة وموزامبيق تسليمه، إلا إنه نفى ارتكابه أي مخالفة.
اقرأ المزيد من المشهد العربي| https://almashhadalaraby.com/news/132853
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