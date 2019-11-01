محكمة في جنوب إفريقيا ألغت قرارا بتسليم وزير مالية موزامبيق السابق إلى بلده

أعلن المحامي سامي موديبا الممثّل ل​موزامبيق​، أنّ "محكمة في ​جنوب إفريقيا​ ألغت قرارًا بتسليم وزير مالية موزامبيق السابق مانويل تشانج، إلى بلده".

وكان قد احتُجز تشانج، في جنوب إفريقيا منذ كانون الأول الماضي، وطلبت ​الولايات المتحدة الأميركية​ وموزامبيق بتسليمه، إلّا أنّه نفى ارتكابه أي مخالفة.

واحتجز تشانج، في جنوب أفريقيا منذ ديسمبر كانون الأول، وطلبت الولايات المتحدة وموزامبيق تسليمه، إلا إنه نفى ارتكابه أي مخالفة.

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واحتجز تشانج، في جنوب أفريقيا منذ ديسمبر كانون الأول، وطلبت الولايات المتحدة وموزامبيق تسليمه، إلا إنه نفى ارتكابه أي مخالفة.

اقرأ المزيد من المشهد العربي| https://almashhadalaraby.com/news/132853