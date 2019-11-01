أبي اللمع: لتخفيف الاتهامات عن "القوات" وعدم توجيهها قبل التأكد من المعلومات

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد ​إدي أبي اللمع​، ردًّا على ما أورده النائب السابق ​نبيل نقولا​ حول محاولة عناصر من "​حزب القوات اللبنانية​" الاعتصام في موقف قرب مكتبه، إلى أنّه "قد يكون لديها "القوات" اختلاف معك، أو أنّ هناك اختلافًا بين الأحزاب، وهذا مشروع، لكن الاستقصاد لا نريده ولا نرضى فيه، وغير وارد لدينا".

وشدّد في مداخلة تلفزيونية، على "وجوب تخفيف الاتهامات على "القوات"، مؤكّدًا أنّ "لا أوامر مركزية بالنزول إلى الشارع"، وتوجّه إلى نقولا سائلًا: "هل تحقّق إذا كان المعتصمون يمتلكون بطاقات حزبيّة أو إذا كانوا منتمين إلى "القوات"؟ يجب عدم كَيل الاتهامات قبل التأكّد من المعلومات".

وركّز أبي اللمع على أنّ "إذا كانت هناك أيّ مخالفة، سواء كان الشباب يمنتمون إلى "القوات" أو لا، فأنا مع محاسبتهم".