وقفة احتجاجية لموزعي المحروقات وأصحاب الصهاريج عند مستديرة الكولا

نفّذ موزعو المحروقات واصحاب ​الصهاريج​ وقفة احتجاجية حيث عمدوا إلى قطع الطريق عند مستديرة ​الكولا​. وأكدوا أن الهدف ليس العرقلة، وأنه لا مزيداً من التصعيد بعد هذه الوقفة المطلبية.

من جهته، أعلن نقيب ​محطات المحروقات​ ​سامي البراكس​ أنّ موزعي المحروقات واصحاب الصهاريج، طالبوا بأن يكون التسعير ب​الليرة اللبنانية​ واصدار الفواتير وفق جدول تركيب الأسعار مع المحافظة على آلية تضمن حقوق جميع أطراف العملية بحسب القوانين المرعية الإجراء التي تفرض على الجميع الالتزام بالعملة الوطنية.