وقفة احتجاجية لموزعي المحروقات وأصحاب الصهاريج عند مستديرة الكولا

نفّذ موزعو المحروقات واصحاب الصهاريج وقفة احتجاجية حيث عمدوا إلى قطع الطريق عند مستديرة الكولا. وأكدوا أن الهدف ليس العرقلة، وأنه لا مزيداً من التصعيد بعد هذه الوقفة المطلبية.
من جهته، أعلن نقيب محطات المحروقات سامي البراكس أنّ موزعي المحروقات واصحاب الصهاريج، طالبوا بأن يكون التسعير بالليرة اللبنانية واصدار الفواتير وفق جدول تركيب الأسعار مع المحافظة على آلية تضمن حقوق جميع أطراف العملية بحسب القوانين المرعية الإجراء التي تفرض على الجميع الالتزام بالعملة الوطنية.
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