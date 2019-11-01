السيد: الرئيس بلبنان بعد الطائف هو حالة شبه رمزية ولا يملك أي سلطة منفردا

شدّد النائب ​جميل السيد​، تعليقًا على خطاب رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ أمس، على أنّ "الرئيس بلبنان بعد "​اتفاق الطائف​" هو حالة شبه رمزية، له الثقل المعنوي ولا يملك أيّ سلطة منفردًا".

ولفت في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّهم "قالوا لهتلر: قداسة البابا ضدّك! فقال لهم: كم دبابة عندو؟".