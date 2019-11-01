السيد: الرئيس بلبنان بعد الطائف هو حالة شبه رمزية ولا يملك أي سلطة منفردا

شدّد النائب جميل السيد، تعليقًا على خطاب رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، على أنّ "الرئيس بلبنان بعد "اتفاق الطائف" هو حالة شبه رمزية، له الثقل المعنوي ولا يملك أيّ سلطة منفردًا".
ولفت في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّهم "قالوا لهتلر: قداسة البابا ضدّك! فقال لهم: كم دبابة عندو؟".
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