شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق متولى يطالب بتغطية أعمدة الإنارة المكشوفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال النائب طارق متولي، إن الأمطار الغزيرة التي سقطت في بعض المحافظات الفترة الماضية كشفت عن خطر أعمدة إنارة مكشوفة ومتهالكة، بعد تعرض بعض المواطنين للصعق، حتى قام بعض الأهالي بجهود ذاتية لإنقاذ أطفالهم والحفاظ عليهم بتغطية الأعمدة بمواد عازلة.

وأشار متولي، إلى أن غياب الصيانة والمتابعة الدورية لأعمدة وأكشاك الكهرباء بشوارع وطرق مصر حولتها إلى مصائد موت تهدد حياة آلاف المواطنين المقيمين بالقرب منها والمجاورين لها والمارين من أمامها، حيث تعرضت أعمدة الإنارة بالقرى على وجه التحديد للتلف والتآكل بسبب عوامل التعرية، وأصبحت ذات ثقوب كبيرة تتدلى منها الأسلاك، و تنتظر من يأتي بجوارها لتصعقه وتقضي على حياته.

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وأوضح متولى، أن الكابلات والأسلاك العارية أصبحت سمة أساسية في عدد كبير من شوارع والمناطق السكنية وخاصة فى الشوارع والمناطق الشعبية والعشوائية، بسبب السلوك الخاطئ من قبل بعض المواطنين وخاصة الباعة الجائلين، مطالبا، رؤساء المدن والأحياء بالعمل على تأمين الأسلاك الكهربائية البارزة من أعمدة الإنارة فى الشوارع، وذلك فى إطار الحفاظ على حياة المواطنين.