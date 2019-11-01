شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط تأهيل الطرق العامة لذوى الإعاقة وفقا للقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من الحقوق المكتسبة، بشأن دمج وتمكين ذوى القدرات الخاصة فى المجتمع، وفيما يلى نرصد كيفية تأهيل الطرق العامة لهم، حتى يتسنى لهم ممارسة حياتهم اليومية:

يجب مراعاة الالتزام بأحكام الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للمباني القائمة العامة والمباني المخصصة، والالتزام بالاشتراطات العامة الآتية:

يجب توفير مكان الانتظار سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة مع وجود علامات إرشادية وتحديده على الأرض طبقا لبنود الكود المصري.

يجب ألا تزيد ارتفاع الرصيف عند المداخل على 15 سم مع عمل منحدر بميل مناسب.

يجب تجهيز مدخل واحد على الأقل لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع الإرشادات واللافتات التي توضح ذلك.

يجب توفير المنحدرات لمستخدمى الكراسي المتحركة أو العكازات عند وجود أي فرق بين منسوب الرصيف ومنسوب مدخل المبنى طبقا لبنود الكود المصري عند مداخل المبنى.

يجب استخدام رافعة كهربائية في حالة تعذر وجود مصعد أو منحدر للوصول بين مستويين بالمداخل.

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يجب أن تصمم الطرقات والممرات بطريقة خالية من العوائق طبقا للكود المصري.

يجب توفير مصعد على الأقل طبقا للكود المصري في حالة المباني متعددة الطوابق.

يجب ألا يقل العرض الصافي للأبواب عن0.85 متر، كما يجب أن يكون الباب سهل الفتح طبقاً للكود المصرى.

يجب توفير دورة مياه واحدة على الأقل بالدور طبقا للكود المصري.

يجب أن تكون الأرضيات من مواد غير مساعدة على الانزلاق، على أن تكون مستوية تماما بدون بروزات، كما يجب أن تكون كافة أركان الحوائط غير حادة الأطراف أو بها بوزات قد تؤثر على سلامة الأشخاص ذوي الاعاقة.