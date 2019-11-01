ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 3 بنادق آلية و700 طلقة تارية بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا من القبض على 3 أشخاص وبحوزتهم 3 بنادق آلية وذخائر.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا قيام 3 عاطلين مُقيمين بدائرة مركزي شرطة دشنا ونجع حمادي، بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، وتم ضبطهم بمسكن أحدهم.

ضبط بحوزة المتهمين 3 بنادق آلية، و691 طلقة نارية من ذات العيار، و7 خزن آلية، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.