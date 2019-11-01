بزعم توفير فرص عمل.. سقوط نصاب الوظائف الحكومية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد شخصا لاستيلائه على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الجهات الحكومية.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغًا من أحد المواطنين أفاد فيه بتعرضه للنصب والاحتيال على يد أحد الأشخاص واستيلائه منه على مبلغ 20 ألف جنيه، مقابل تعيينه بإحدى الجهات الحكومية بزعم علاقاته الوطيدة بمسئولي تلك الجهة، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وكشفت التحريات حصول المتهم على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملا في الحصول على فرص عمل أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات واستدعاء المتهم ومواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.