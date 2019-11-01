30 نوفمبر.. بدء اختبارات مسابقة "القرآن الكريم" في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
تشارك محافظة الوادي الجديد في مسابقة حفظ القرآن الكريم، التي تجري على مستوى الجمهورية وتشمل طلاب المعاهد الأزهرية ومكاتب تحفيظ القرآن.
وقال الشيخ مختار بلال، مدير شئون القرآن بالمنطقة الأزهرية بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، إن الاختبارات تبدأ اعتبارًا من غٍد السبت وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري بمعهد فتيات الخارجة، وذلك من خلال لجان جري تشكيلها بمعرفة المنطقة الأزهرية تضم عددًا من الموجهين بإدارتي الخارجة والداخلة.
وأضاف "مختار"، أن محافظة الوادي الجديد حصلت العام الماضي على جوائز تصل إلى نصف مليون جنيه.
وأوضح أن الفائز بالمركز الأول يحصل على ألف جنيه، فيما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 750 جنيه، ويحصل الفائز بالمركز الثالث على 400 جنيه، مشيرا إلى أنه تقدم حتى الآن حوالي 40 مكتب تحفيظ للاشتراك في المسابقة.
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