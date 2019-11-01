"الحقني عاوزين فدية".. سر مكالمة أوقعت عصابة الخطف الوهمية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث بالقاهرة القبض على تشكيل عصابي يتزعمه زوجين يتصيد ضحاياه من أصدقائهم بمكالمة هاتفية تدعي فيه الزوجة بتعرضها للاختطاف من قبل مجهولين وطلب فدية لإطلاق سراحها.

ورد بلاغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، يفيد باختطاف إحدى السيدات حال سيرها بمنطقة حدائق حلوان.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية وتم التقابل مع المُبلغ "بائع سجائر"، مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "مخدرات" وقرر بتلقيه اتصالا من هاتف زوجة أحد أصدقائه "ربة منزل"، مقيمة بدائرة القسم، سبق اتهامها في 4 قضايا آخرهم "تهديد" - أخطرته خلاله باختطافها من قِبل أحد الأشخاص المجهولين حال تواجدها بمنطقة حدائق حلوان بدائرة القسم، وقيام الأخير بمساومته على دفع مبلغ مالي 5 آلاف جنيه مقابل إطلاق سراحها.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين عدم صحة واقعة الخطف، وأن وراء اختلاق تلك الواقعة "سالفة الذكر" بالاشتراك مع اثنين من العناصر الإجرامية، سبق اتهامهما في 19 قضية أحدهما زوج المتهمة الأولى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزة الأولى الهاتف المحمول المُستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفت الأولى بأنه نظراً لسابقة تعرفها على المُبلغ بأحد المقاهي خططت لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وأيد باقي المتهمين ما جاء بأقوالها.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين.