القوي العاملة تختتم المرحلة الأولي من مبادرة "مهنتك مستقبلك" بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

اختتمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، الدورة التدريبية على مهنة الخياطة والتفصيل لخمس عشرة متدربة بالوحدة المحلية لقرى ناصر الثورة ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حياة كريمة "مهنتك مستقبلك".

وتهدف المبادرة إلى تدريب الفتيات والشباب داخل الوحدات المحلية القروية الأكثر احتياجًا على عدد من المهن التى يحتاجها سوق العمل لتوفير فرص عمل وإقامة مشروعات صغيرة.

أكد أحمد طليب، وكيل وزارة القوي العاملة والهجرة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، أن الوادي الجديد جاء ضمن 4 محافظات على مستوى الجمهورية شملتهم مبادرة حياة كريمة مهنتك مستقبلك، موضحًا أن التدريب بدأ في أول أكتوبر الماضي على مهنة الخياطة والتفصيل لـ15 متدربة، وعلى مهنة التركيبات الكهربائية لـ15 متدربا، إضافة إلى التدريب لخمسة عشر آخرين على مهنة السباكة الصحية لخمسة عشر متدربا من الذكور.