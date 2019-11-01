بالصور.. تعمير الوادي الجديد تستكمل رصف محور" تنيدة – منفلوط"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي: أعلن اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن استكمال مشروع رصف محور " تنيدة - منفلوط". أكد عبد المنعم، أن محور تنيدة - منفلوط من أهم المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا وتم الانتهاء من رصف 88 كيلو متر بالكامل من النقطة صفر عند مطار الداخلة طريق شرق العوينات، وحتى الكيلو 58 أسفل النقب، ومن الكيلو سبعين حتى الكيلو 100 بعد النقب. وأضاف أنه جاري أعمال الحفر والردم بمنطقة النقب.

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