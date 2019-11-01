مختل عقليًا يتسبب في إيقاف البث المباشر لخطبة الجمعة بالكويت

تسبب مختل عقليا في إيقاف البث المباشر لخطبة الجمعة في الكويت بعد ان حاول اثارة البلبلة اثناء إلقاء خطبة الجمعة . وقال شاهد عيان انه اثناء إلقاء خطيب مسجد الراشد لخطبة الجمعة والتي كانت تبث على الهواء مباشرة عبر تليفزيون الكويت الرسمي حاول احد المصلين وهو يرتدي الزي الخليجي إيقاف خطيب الجمعة بدعوى ان لديه سوال وعندما اعترض المصلون على أسلوبه تعالت صرخاته وظنوا انه معه قنبلة واستدعوا الشرطة التي حاولت تهدئته الا انه ازداد في ثورته واضطر رجال الشرطة تقييده والقاء القبض عليه ولَم يكشف حتى الان عن الأسباب الرئيسيّة التي دعته لذاك. الجمعة والتي كانت تبث على الهواء مباشرة عبر تليفزيون الكويت الرسمي حاول احد المصلين وهو يرتدي الزي الخليجي إيقاف خطيب الجمعة بدعوى ان لديه سوال وعندما اعترض المصلون على أسلوبه تعالت صرخاته وظنوا انه معه قنبلة واستدعوا الشرطة التي حاولت تهدئته الا انه ازداد في ثورته واضطر رجال الشرطة تقييده والقاء القبض عليه ولَم يكشف حتى الان عن الأسباب الرئيسيّة التي دعته لذاك.

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