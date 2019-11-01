لافروف: روسيا والصين لا تخططان لإقامة تحالف عسكري

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن روسيا والصين لا تعتزمان إقامة تحالف عسكري، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين في أفضل أحوالها حاليًا. أفضل أحوالها حاليًا. أضاف لافروف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "لا تخطط روسيا ولا الصين لإقامة تحالف عسكري.. العلاقات الروسية الصينية لم تكن أبدًا بهذا المستوى من الجودة والثقة في جميع المجالات بما فيها الاقتصاد كأساس للعلاقات، وفي مجال ضمان المصالح الروسية والصينية على الساحة العالمية". لإقامة تحالف عسكري.. العلاقات الروسية الصينية لم تكن أبدًا بهذا المستوى من الجودة والثقة في جميع المجالات بما فيها الاقتصاد كأساس للعلاقات، وفي مجال ضمان المصالح الروسية والصينية على الساحة العالمية".

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