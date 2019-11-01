المغرب يوضح حقيقة علاقته التجارية مع إسرائيل

نفى وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق باسم الحكومة المغربية، حسن عبيابة، وجود علاقات تجارية للمغرب مع إسرائيل.
قال عبيابة، أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفي إن "العلاقة مع إسرائيل منقطعة على جميع المستويات"، جاء ذلك ردًا على سؤال حول احتجاج نشطاء على عرض تمور إسرائيلية بالمعرض الدولي للتمور، الذي نُظم قبل أيام في مدينة أرفود.
أضاف المتحدث: "المغرب له موقف رسمي بشأن التعامل مع إسرائيل، بحيث لا توجد علاقات
أثارت المشاركة الإسرائيلية في المعرض جدلًا واسعًا، قام على إثره نشطاء مناهضون للتطبيع بالاحتجاج أمام رواق شركة "NETAFIM"، التي تقول بعض المصادر إن لها ارتباطًا مباشرًا بالجيش الإسرائيلي، الأمر الذياستدعى تدخل السلطات المغربية، واعتقال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان.
ومنذ عام 2000، أغلق المغرب مكتب الاتصال مع إسرائيل، ويرصد النشطاء المغاربة المناهضون للتطبيع مع إسرائيل ما يعتبرونه "اختراقات تطبيعية" لمؤسسات ثقافية واقتصادية ورياضية غير رسمية في المملكة.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أكثر من مناسبة خلال الأشهر القليلة الماضية، عن تقدم كبير في تطبيع العلاقات مع دول عربية، من دون أن يسميها.
وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل، لا تقيم أي دولة عربية أخرى علاقات رسمية علنية مع إسرائيل.
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