روسيا تنشر نحو 300 عنصر من الشرطة العسكرية شمالي سورية

نشرت روسيا نحو 300 عنصر من الشرطة العسكرية و20 سيارة مصفحة في شمال سورية، حيث من المقرر أن تبدأ دوريات مشتركة مع العسكريين الأتراك.
ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن الشرطة العسكرية الروسية ستقوم بدوريات يومية تشمل 9 مناطق سكنية علىالأقل، مضيفة أن الدوريات الروسية والتركية ستلتقي في نقاط يتم الاتفاق عليها مسبقًا قبل بدء أعمال المناوبة المشتركة، حيث ستقطع الدوريات نحو 150 كيلومترًا خلال 5 ساعات، وذلك بداية من اليوم.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، وقعا الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم تضم 10 بنود، وتقضي بدخول وحدات الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوريين إلى الجانب السوري من الحدود السورية التركية، التي بدورها ستساعد في سحب القوات الكردية وأسلحتها من المناطق الحدودية، كما ستقوم بالدوريات المشتركة مع الوحدات التركية.
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