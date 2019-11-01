الصين تغلق جسورًا زجاجية في عدة مناطق سياحية

أعلنت السلطات الصينية إغلاق العديد من مشاريع الطرق الزجاجية غير النظامية في العديد من المناطق السياحية، وذلك بسبب حوادث السلامة المتكررة أو مخاوف تتعلق بالسلامة.

ونفذت مكاتب الثقافة والسياحة في مقاطعات (هيلونغجيانغ وهوبي وهونان وجيانغشي وقوانغدونغ وفوجيان، وغيرها) قرارات إغلاق لعشرات الجسور الزجاجية في مواقع سياحية مختلفة على مدار الأشهر القليلة الماضية.



وجاءت هذه القرارت - وفقا لصحيفة الشعب الصينية اليوم-

إلى تكرار حوادث السلامة، ففي عام 2015، شهد طريق (يانتايشان) الزجاجي في مقاطعة (خنان) بعد فترة قصيرة من التشغيل حادثة كسر قطعة من الزجاج من الطريق بسبب سقوط كأس مائي لأحد السائحين، وفي سبتمبر 2016 أصيب أحد السائحين في الطريق الزجاجي لجبل (تيانمن) في (هونان) بكسر في القدم اليمنى بسبب صخرة كبيرة هبطت على الجرف، وفي أغسطس 2019 شهد طريق زجاجي خلاب في مدينة (تشينغداو) فتحة كبيرة.



وأكد خبراء في قطاع السياحة بالصين أن مشاريع طرق الألواح الزجاجية لا تزال حتى الآن تنقصها لوائح واضحة بشأن معايير البناء والهيئات التنظيمية على المستوى الوطني، ما يستدعي العمل على إزالة مخاطر السلامة في المسار الزجاجي بالكامل من خلال قوانين ولوائح واضحة لتنظيم السلوك التنموي لمشغلي المواقع السياحية، ذات المناظر الخلابة على الطرق الزجاجية والسلوك الشخصي للسائحين.