روسيا: لا وقت لصياغة معاهدة جديدة للحد من السلاح النووي قبل انقضاء أجلها

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إنه ليس أمام موسكو وواشنطن وقت كاف لصياغة معاهدة بديلة لمعاهدة "نيو ستارت" الخاصة بالحد من الأسلحة النووية قبل انقضاء أجلها في 2021.

و"نيو ستارت" هي آخر معاهدة كبيرة للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة وهي تحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكن لأكبر قوتين نوويتين في العالم نشرها.

اقرأ أيضا... واشنطن وموسكو تعلنان انتهاء معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى

ونسبت وكالة "انترفاكس" للأنباء إلى فلاديمير ليونيتيف المسؤول في وزارة الخارجية الروسية قوله "من الواضح بالفعل أنه خلال الوقت المتبقي... لن نتمكن من إنجاز وثيقة بديلة كاملة".

كانت روسيا علقت العمل بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى بعدما أعلنت واشنطن انسحابها منها خلال ستة أشهر.

واتهمت الولايات المتحدة، موسكو بانتهاك الاتفاقية المبرمة في عام 1987 إبان حقبة الحرب الباردة. وتنفي روسيا أي خرق للاتفاقية.