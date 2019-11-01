كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولون أمريكيون: واشنطن تحجب 105 مليون دولار كمساعدات أمنية للبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون أمريكيون، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحتجز 105 مليون دولار كمساعدات أمنية للبنان، بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وأكد المسؤولان لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، أن وزارة الخارجية أبلغت الكونجرس أمس الخميس، بأن مكتب ميزانية البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي، قررًا حجب المساعدات العسكرية الاجنبية.

وذكرت أحد المصادر، أن وزارة الخارجية لم تمنح الكونجرس سبب القرار، ولم يوضح المسؤولون سبب منع المساعدات.

وسعت الإدارة للحصول على الموافقة ابتداءً من شهر مايو، بحجة أنها كانت ضرورية للبنان.

وشملت المساعدات نظارات للرؤية الليلية والأسلحة المستخدمة في أمن الحدود.

ولكن واشنطن أعربت مرارًا وتكرارًا عن قلقها إزاء الدور المتزايد في حكومة حزب الله في بيروت.

Advertisements

وبعد استقالة الحريري يوم الثلاثاء وسط احتجاجات ضخمة ضد النخبة الحاكمة، حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو الزعماء السياسيين في لبنان على المساعدة في تشكيل حكومة جديدة تستجيب لاحتياجات شعبها ودعا إلى وضع حد للفساد المستشري.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز، إنه يعتقد أن المساعدة الأمنية ضرورية للبنان، حيث إنه يكافح عدم الاستقرار ليس فقط داخل حكومته ولكن في منطقة مضطربة ويؤوي آلاف اللاجئين من الحرب في سوريا المجاورة.

وقال المسؤول، إنه من المهم بشكل خاص تقوية الجيش اللبناني، الذي اعتبره أحد أكثر المؤسسات قدرة في البلاد الآن، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الدعم من واشنطن.

وقال المسؤول، إن سحب المساعدات من لبنان يمكن أن يمهد الطريق لروسيا للتحرك، وسعت روسيا من نفوذها في سوريا منذ أعلن ترامب أنه سيسحب القوات الأمريكية من الجزء الشمالي الشرقي من البلاد.

ويتناقش لبنان مع المانحين الأجانب حول المساعدات الدولية منذ شهور، وقبل استقالته، فشل الحريري في إقناع المانحين الأجانب بالإفراج عن 11 مليار دولار من المساعدات التي تم التعهد بها في مؤتمر CEDRE الذي عقد في باريس العام الماضي.

