كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الأمن اللبنانية: اعتقال 4 متظاهرين إثر اقتحام جمعية المصارف ببيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قوات الأمن اللبنانية، اليوم الجمعة، عن اعتقال 4 متظاهرين وإخلاء مبني جمعية المصارف من المحتجين في العاصمة بيروت عقب اقتحامه، وذلك في اليوم الأول من فتح البنوك أبوابها بعد إغلاق استمر أسبوعين.

وأفادت فضائية سكاي نيوز، أن المتظاهرين اقتحموا مبنى جمعية المصارف اللبنانية، وذاعوا بيانا من 4 نقاط، أبرزها أن يصبح التعامل النقدي في لبنان بالليرة الوطنية.

ومنذ السابع عشر من الشهر الماضي، تشهد لبنان موجة احتجاجات غير مسبوقة، أسفرت إلى استقالة الحكومة التي يرأسها سعد الحريري.

وأشاد سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان، "بوعي الشعب اللبناني وتحليه بالمسؤولية"، مضيفا أن هذا الوعي تجلى اليوم مجددا بعد أن فتحت المصارف أبوابها للعمل بشكل طبيعي، وكيفية تعاطي المواطنين بشكل حضاري في هذه الظروف.

وأعرب في بيان عن شكره للمواطنين "لادراكهم المسؤولية الوطنية وضرورة الحفاظ على مصالح الناس"، مؤكدا "أن المصارف تتابع متطلبات وحاجات المواطنين".

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وأضاف أن الجمعية "مستعدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على سير العمل بشكل طبيعي"، متمنيا على المواطنين "عدم الأخذ بالشائعات وتقصي الحقائق من المصارف مباشرة أو من الجمعية".

وذكرت فضائية سكاي نيوز عربية في العاصمة اللبنانية بيروت، أن عشرات المواطنون اصطفوا أمام المصارف من أجل إتمام معاملاتهم بعد أسبوعين من الإغلاق المتواصل.

وذكرت أنه سيتم تمديد العمل في المصارف اللبنانية يومي الجمعة والسبت لإنجاز المعاملات المتراكمة، على أن تبدأ البنوك عملها عند الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن فرع "بلوم بنك"، أحد أكبر بنوك لبنان، في شارع الحمراء، فتح أبوابه بعد الساعة الثامنة صباحا، في حين اصطف عدد من الزبائن خارج فرع "فرنس بنك" في منطقة السوديكو، وتجمع آخرون أمام فرع بنك عودة.

ويأتي هذا التطور بعد يوم دعا فيه الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري إثر أسابيع من الاحتجاجات على مستوى البلاد.

هذا واستقال الحريري، الثلاثاء الماضي، على وقع موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات، وقد تمهد تصريحات عون الطريق للتوصل لحل وسط بشأن تشكيل حكومة جديدة مطلوبة لتنفيذ إصلاحات عاجلة لإبعاد لبنان عن حافة هاوية اقتصادية عميقة.