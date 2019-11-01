كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد الحكيم: القضاء العراقي ملتزم بمحاكمة الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجيّة العراقي، محمد على الحكيم، إن القضاء العراقي ملتزم بمحاكمة الإرهابيين العراقيين والأجانب الذين ارتكبوا جرائم في البلاد.

ومع ذلك، قال إن بغداد ليست مستعدة لمحاكمة المقاتلين الأجانب، الذين حاربوا داعش في سوريا على الجرائم التي ارتكبت ضد غير العراقيين.

وقال الوزير في مقابلة تلفزيونية مع شبكة وسائل الإعلام الهولندية وصحيفة أن آر سي، "إننا نتحمل مسؤولية مواطنينا وزوجاتهم وأطفالهم".

وأضاف: "يتعين على الدول الأوروبية مثل هولندا تحمل مسؤولية مواطنيها. وهذا ما ننصح به هذه الدول.

كما أشار إلى أنه لا يجوز للعراق أن يحاكم الأشخاص عن الجرائم المرتكبة في بلدان أخرى غير العراق.

وتعمل عدة دول أوروبية مثل فرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا والدنمارك والسويد والنرويج على إعادة رعاياها، المقتنعين بتهم الإرهاب، إلى المحاكمة في العراق دون إعادتهم إلى أوروبا.

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ومع ذلك، قال الحكيم: "العدالة العراقية لا تسمح بذلك".

وشدد الوزير على أهمية مواصلة الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، ووقف تمويله، ومساءلة الإرهابيين عن جرائمهم، وتأكيد حرص العراق على تقديم ضحايا الإرهاب إلى العدالة.

وقال الحكيم الحكومة العراقية تقدر العلاقات مع هولندا، لافتًا إلى أن الاتجاهات الرئيسية لسياسة العراق الخارجية تهدف لبناء أفضل العلاقات مع دول العالم.

وكان الحكيم في هولندا لمدة يومين من المحادثات حول العلاقات الهولندية العراقية، جاءت تصريحات الوزير بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زعيم داعش أبو بكر البغدادي توفي نتيجة غارة أمريكية في شمال سوريا.

وفي الصيف الماضي، حكمت بغداد على 12 مسلحًا فرنسيًا بالإعدام، وتعارض فرنسا عقوبة الإعدام، ولكن بغداد رفضت تخفيف أحكام الإعدام.

في غضون ذلك، أعلنت قوات الأمن العراقية أنها اعتقلت ثلاثة إرهابيين قرب الموصل.

